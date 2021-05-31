4 إصابات جديدة بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا في باكستان

أعلنت باكستان عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 5 حالات.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الاثنين، أن الأربعة مصابين كانوا عائدين من منطقة الخليج، وثبتت اختباراتهم الطبية نتائج إيجابية للفيروس المتحور فور وصولهم لمطار مدينة (كراتشي) عاصمة محافظة (السند).

وأوضح وزير الصحة بالمحافظة، كاظم جاتوي، أن من بين المصابين ثلاثة أشخاص قد جاءوا إلى البلاد من العراق، وهم من مدينة (كراتشي)، بينما وصل الرابع قادمًا من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، وهو من مدينة (كهوتكي) شمالي المحافظة.

كما أكد جاتوي أن المصابين الأربعة خضعوا للحجر الصحي، كما أنه جارٍ أيضًا إجراء اختبارات فيروس كورونا لأفراد أسرهم.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.