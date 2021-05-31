الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد «القصبي» بالدقهلية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الجمعة المقبلة، مسجد القصبي بقرية نشا مركز نبروه.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400م2، وتكلفت أعمال الصيانة والترميم مليونين ونصف المليون جنيه، من الجهود الذاتية، وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالأئمة المتميزين في السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية الدقهلية، بديوان عام المحافظة صباح الجمعة المقبلة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التقى الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وجيد جدًا مع مرتبة الشرف من مديريات بنى سويف والفيوم والمنيا، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات أمس.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف بنى سويف، والدكتور حسنى أبوحبيب، مدير مديرية أوقاف الفيوم، والشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية أوقاف المنيا، مع مراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وفى إطار مواكبة مستجدات العصر والتغلب على عقباته، خاصة ضعف التواصل بسبب فيروس كورونا أكد الوزير أننا نبث محتوى تثقيفيًّا نستهدف منه رفع كفاءة الأئمة وتنوع الثقافة عبر قنواتنا الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل السوشيال ميديا المتنوعة، والتى بلغت 19 موقعًا وقناة وصفحة، يُبث من خلالها كل ما هو جديد فى الفكر الدينى، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

وأكد وزير الأوقاف على أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل السوشيال ميديا هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، وذلك لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، كما ناقش الوزير تطورات مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، ومبيعات الصكوك بهذه المديريات.