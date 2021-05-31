«مكافحة وعلاج الإدمان»: التدخين يقلل قدرة الجهاز التنفسي على التصدي لكورونا

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن خطورة التدخين تكمن في أنه يضعف الجهاز التنفسي والرئة بشكل كبير في ظل تأكيد منظمة الصحة العالمية أن التدخين يمثل خطرا كبيرا بالنسبة للشخص المدخن في فترة وجود وباء كورونا، وأن "الشيشة" على وجه التحديد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروس إلى مدخنها، كما أن السجائر تقلل من قدرة الجهاز التنفسي للتصدي لأعراض الفيروس حال الإصابة به.



وأضاف عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن إنفاق الأسرة المصرية المباشر على شراء منتجات التبغ يصل إلى 6% من إجمالي الدخل كما أنه يسبب العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والرئة والسرطان.



وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت اليوم الاثنين، مبادرة جديدة للتوعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين.

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، وذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى أطلقها الصندوق على نسختين لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، تحت شعار "رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".