الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء مستحقى تعويضات محور مسطرد بشارع المشروع فى المطرية

اسماء مستحقي شارع
اسماء مستحقي شارع المشروع بالمطرية

أعلن حي المطرية عن أسماء المستحقين من شارع المشروع لتعويضات إقامة محور مسطرد.

وأشار حي المطرية إلى أنه على الأسماء الواردة في الكشوف، سرعة التوجه لمكتب البريد لصرف المستحقات المالية.

وتواصل أجهزة حي المطرية أعمالها الخاصة بمحور مسطرد، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وتكليفات القيادة السياسية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أجرى جولة لتفقد أعمال إزالة العقارات لتوسعة محور مسطرد، بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وبحضور رئيس الحى.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأعمال مستمرة في شارع المشروع بحي المطرية، موضحًا أن تعويض الأهالي يسبق عمليات الإزالة.

وأعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة عن استمرار أعمال إزالة التعارضات فى محور المستشار عدلى منصور مسطرد بعد صرف التعويضات المقررة للسكان، لتنفيذ أعمال توسعة المحور والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة البالغ طوله ١٦ كيلو متر من محطة عدلى منصور وجوزيف تيتو ثم جسر السويس والربط مع محور الفريق العرابى بالسلام و٦ أكتوبر ثم شارع المشروع بالمطرية ومسطرد والربط مع طريق بنها الحر.

وأوضحت المنطقة الشرقية، في بيانها، أن المحور يخدم سكان أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية.

وأشارت إلى أن الأعمال جاءت بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ، وبحضور رئيس حي المطرية، حسب توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وصرح إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بأن عمليات الإزالة تتم للمنازل المتعارضة مع محور عدلي منصور بعد تسلم الأهالي قيمة التعويض، مؤكدًا أن عمليات الإزالة تتم في الوقت الحالي في منطقة المطرية حسب أجندة العمل.

وأشار صابر إلى أن تعويض الأهالي يتم احتسابه بالمتر ويصل ما بين 3 آلاف و3100 جنيه وقد يصل سعر الوحدة بين 300 و350 ألف جنيه.

ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

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مستحقي شارع المشروع حي المطرية تعويض اهالي محور مسطرد محور عدلي منصور أخبار محافظة القاهرة

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