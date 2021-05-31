«الدبيبة»: ليبيا ترغب في إطلاق اقتصادها.. ونهدف لإنتاج 4 مليون برميل نفط يوميًا

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن التعاون الإيجابي على المستوى الوزاري بين إيطاليا وليبيا يعكس مستوى العلاقات بين بلدين، وأن ليبيا ترغب في إعادة إطلاق اقتصادها وإيطاليا هي أفضل شريك.

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال الإيطالي-الليبي بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا)، في روما، أن ليبيا مستعدة للعمل في جوانب مختلفة، ومن ذلك ملف الهجرة غير القانونية، وتحتاج إلى دعم جميع الدول لاستعادة الظروف الأمنية الملائمة على أراضيها.

وأكد أن حكومته أن تسعى لرفع حجم إنتاج النفط الى 4-3 مليون برميل في اليوم، حيث قال “إنه من الضروري في ليبيا إعادة بناء البنى التحتية في قطاع النفط بهدف إنتاج 3 – 4 مليون برميل في اليوم”

وأضاف: “يجب أن نعيد إطلاق جميع قطاعات اقتصادنا، كما أن إيطاليا أفضل شريك يمكن التعاون معه لتحقيق هذا الهدف، فقد جئت إلى إيطاليا لرؤية الخطوات المستقبلية التي يمكننا اتخاذها معًا”.

وانطلق قبل قليل، المنتدى “الليبي الإيطالي” للأعمال في روما بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ووصل الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما قادما من الجزائر؛ التي زارها مدة يومان، عقد خلالها العديد من اللقاءات التي توجت بعدة اتفاقات، فضلا عن افتتاح المعرض الجزائري الليبي.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الحكومة الإيطالية، أن رئيس الوزراء ماريو دراغي، سيلتقي اليوم الاثنين، نظيره في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وينعقد اللقاء في الساعة الثالثة عصرا بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة روما، وفقا لما ذكرته وكالة “آكي” للأنباء.

والمنتدى “الليبي الإيطالي” للأعمال ينطلق تحت مسمى “ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية”، ويعقد بمقر وزارة الخارجية (قصر فارنيسينا)، والذي سيخاطبه في كلمة افتتاحية كل من وزير الخارجية لويجي دي مايو وضيفه الدبيبة.

ومن المرتقب أن يصل الدبيبة اليوم إلى باريس في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين لبحث العديد من الملفات بين البلدين.

وسيُناقش الدبيبة التعاون العسكري والأمني والاقتصادي وبشكل خاص في مجالي النفط والغاز، ويرافق الدبيبة سبعة وزراء من حكومته هم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والمواصلات والنفط والصحة.