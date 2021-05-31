محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من غد الثلاثاء 1 يونيو 2021 وذلك في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



حيث أوضح محافظ المنوفية بأن اللجنة العليا لإدارة كورونا قد وافقت على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية اعتبارا من أول يونيو 2021 مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل ، وأن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيتم العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة، موجها بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.