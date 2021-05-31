الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. عمرو موسى ضيف عمرو أديب في «الحكاية»

عمرو أديب وعمرو موسى
عمرو أديب وعمرو موسى

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة mbc mars ، استضافته في الساعة العاشرة مساء في حلقة اليوم الإثنين، عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في لقاء سجله ظهر أمس الأحد.

 

 

وأضاف "أديب" أثناء حلقة اليوم ، أن لقاء " موسى" الذي وصفه بالهام جداً جداً استمر لمدة ساعة كاملة ، شمل الحديث بأسئلة مباشرة حول عدد من الملفات التي تهم الشأن المصري ، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وذكر مقدم برنامج "الحكاية" أبرز القضايا التي شملها حواره مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والتي جاء علي رأسها ملف سهد النهضة الأثيوبي ، والتي كانت أسئلته مباشرة ومنها هل الحرب من الخيارات المطروحة بين مصر وأثيوبيا ؟ كيف تواجه مصر التعنت الأثيوبي ؟ ما هي الأوراق التي  تملكها مصر؟.

وأضاف أن "موسي" تحدث أيضا بشكل صريح وواضح عن العلاقات المصرية الأمريكية ، فضلا عن الحديث التفصيلي عن الحرب الأخيرة علي غزة والدور المصري بها والتي اجاب خلالها علي السؤال الذي يطرحه الجميع من الرابح ومن الخاسر في الحرب الاسرائيلية على غزة ؟.

عمرو أديب عمرو موسى برنامج الحكاية MBC مصر سد النهضه

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