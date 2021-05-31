اليوم.. عمرو موسى ضيف عمرو أديب في «الحكاية»

أعلن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة mbc mars ، استضافته في الساعة العاشرة مساء في حلقة اليوم الإثنين، عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في لقاء سجله ظهر أمس الأحد.

وأضاف "أديب" أثناء حلقة اليوم ، أن لقاء " موسى" الذي وصفه بالهام جداً جداً استمر لمدة ساعة كاملة ، شمل الحديث بأسئلة مباشرة حول عدد من الملفات التي تهم الشأن المصري ، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وذكر مقدم برنامج "الحكاية" أبرز القضايا التي شملها حواره مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والتي جاء علي رأسها ملف سهد النهضة الأثيوبي ، والتي كانت أسئلته مباشرة ومنها هل الحرب من الخيارات المطروحة بين مصر وأثيوبيا ؟ كيف تواجه مصر التعنت الأثيوبي ؟ ما هي الأوراق التي تملكها مصر؟.

وأضاف أن "موسي" تحدث أيضا بشكل صريح وواضح عن العلاقات المصرية الأمريكية ، فضلا عن الحديث التفصيلي عن الحرب الأخيرة علي غزة والدور المصري بها والتي اجاب خلالها علي السؤال الذي يطرحه الجميع من الرابح ومن الخاسر في الحرب الاسرائيلية على غزة ؟.