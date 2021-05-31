تفاصيل الجولة الخامسة من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم، باستمرار محادثات الجولة الخامسة من المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى إصرار الدول المشاركة على التوصل لاتفاق في هذه الجولة.

وقال المصدر الدبلوماسي لقناة العربية إن هناك شعورا متزايدا بأن هذه الجولة لن تكون الأخيرة، لافتا إلى وجود قضايا عالقة رئيسية لا يمكن حلها من فيينا.

وأضاف: «القرارات السياسية التي اتخذت في طهران وواشنطن قبل العودة للجولة الخامسة لم تكن كافية».

وتابع: «الوفد الإيراني يفاوض بأوامر واضحة من المرشد ولا يملك مساحة مناورة كبيرة، وهناك الكثير من التفاصيل التقنية المتعلقة بالتزامات إيران والتي تعيق إحراز الكثير من التقدم».