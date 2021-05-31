رئيس مياه القناة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان محطة المحسمة (صور)

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاثنين، محطة مياه المحسمة القديمة uf فائقة الترشح، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بطاقة تصميمية 5000 م3\ يوم، وذلك بعد الانتهاء من عمل جميع التجارب والاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة، للقضاء تماما علي مشكلات ضعف مياه الشرب ووصولها للأماكن المرتفعة، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمحطات مياه الشرب الجديدة التي تم إنشائها علي أرض المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيداً بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن جانبه أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، ان محطة مياه المحسمة، تخدم المناطق التي تعاني من ضعف المياه منها قرية السبع آبار شرقًا، والقطاع البحري بمنطقة المحسمة، وخاصة منطقة المحسمة المحطة والكتلة السكنية شمالًا حتى حدود 36 الحربي، ومنشية مبارك والشيخة سالمة، والفدائية والسلام 1،2، وأبو حزين، والبعلى، وكساب، والسويدات، وأبو عليان، والشيخ سليم، والهواري.

وأضاف اللواء صمت، أن تشغيل محطة مياه شرب المحسمة UF فائقة الترشيح، الجديدة، تعمل حالياً، بجانب محطة المياه الكومباكت المتواجدة بذات المنطقة التي تعمل بكامل طاقتها بعد عمليات الإحلال والتجديد، بسعة تصميمية 30 لتر/ث، لتصبح ناتج المحطتين 6000 متر مياه يوميا، وذلك تم القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب في عدة مناطق، لتخدم أكثر من 70 ألف نسمة.

جاء ذلك في حضور النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب، والنائبه امال رزق الله عضو مجلس النواب، ومجدي سعيد رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، ومحمود حسونة رئيس قطاع القصاصين، ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، وعدد من القيادة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

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