لارتفاع الحرارة وإلقاء مخلفات مشتعلة.. الحماية المدنية تسيطر 5 حرائق اليوم

في أقل من 24 ساعة شهدت المحافظات، اليوم الإثنين، عددا من الحرائق بسبب سخونة الجو وارتفاع درجة الحرارة مما يكثر من فرصة اشتعال الحرائق وامتدادها، وكان من أبرز الحرائق اشتعال النيران في مخزن بالهرم، وحريق خط بترول في شركة بالإسكندرية.

- حريق مخزن بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق مخزن حي الهرم بعد انتشار النيران بسرعة كبيرة نتيجة وجود كميات كبيرة من الأخشاب والمواد المساعدة على الاشتعال، وتجري الآن القوات إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وتولت قوات الحماية المدنية إخلاء موقف سيارات مجاور للحريق لمنع امتداد النيران له او حدوث اشتعال به.

- بنزين في ماكينات بناء سبب اشتعال الحريق

وانتقلت سيارتي إسعاف لموقع الحريق، وكشف الفحص الأولي أن عددا من ماكينات البناء المحرزة داخل المخزن، يوجد بداخلها بنزين ما أدى لاشتعال النيران بسرعة أكبر.

و كان نشب منذ قليل حريق هائل بمخزن حي الهرم حيث تصاعدت اعمدة الأدخنة والسنة اللهب بشكل كبير.

- تفاصيل الواقعة

و تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمنطقة الهرم، و انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتبين ان النيران اشتعلت بالمخزن الخاص بإشغالات حي الهرم.

- حريق شقة في مصر القديمة

كنجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، دون وقوع أى إصابات وحرر محضر بالواقعة، وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- حريق كافيتريا بكورنيش سيدي جابر

وتمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق بكافتيريا بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر بحري، ما أدى إلى إصابة 4 عمال بحالات اختناق.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، باندلاع حريق بعقار بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر بحري، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بكافيتريا مكونة من طابقين بالعقار المشار إليه بجوار شارع خليل حمادة، مما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل، واختناق 4 من العاملين وتم إسعافهم بموقع الحادث، دون نقلهم الى المستشفى.

و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- حريق عقار في منطقة الزيتون

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون الأولية حول الحريق الذي نشب داخل عقار سكني بمنطقة الزيتون، عن أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، و كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار سكني مهجور وخال من السكان، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- حريق بمواسير في شركة بترول بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمواسير مادة نافثة داخل شركة الإسكندرية للبترول، الكائنة خلف استاد حرس الحدود بحي العجمي غرب الإسكندرية، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بالواقعة، وسؤال العاملين عن سبب نشوب الحريق.

كان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال العاملين عن أسباب الحريق والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل الشركة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق داخل شركة الإسكندرية للبترول خلف استاد حرس الحدود، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسئولي حي العجمي ومسئولي المنطقة الجغرافية للبترول وشركة الإسكندرية للبترول.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث حريق بمواسير ماده نافثة على مساحه 6 أمتار في 10 أمتار، نتيجه لسقوط رافعة عليها، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالإضافة لسيارات المنطقة الجغرافية للبترول، وتم حصر الحريق قبل امتداده الي باقي المنطقة والشركة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أول خطوات الوقاية من الحريق هو التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

ويقول اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنين على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- التخزين الخاطئ أحد أبرز أسباب الحرائق

ويضيف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

ويوضح " عبد القادر" أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف مضيفا: "إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث، فلابد أن يكون المواطن حريص أولا على سلامته وعلى ممتلكاته".