سيرة الشيخ الشعراوي في «إمام الدعاة» يوميا على قناة اقرأ

تعرض قناة اقرأ، يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، حلقات مسلسل "إمام الدعاة" والذي يجسد سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.

المسلسل بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سميرة عبد العزيز، ويروي قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال عدة مراحل مهمة في حياته منذ نشأته في قرية "دقادوس" وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم وعلاقته بأهل القرية ثم مراحل شبابه وكهولته وكفاحه في تفسير القرآن وتعليمه.

كما يعرج المسلسل على الفترة التي قضاها "الشعراوي" استاذاً في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والتي شكلت منعطفًا هامًا في حياته.



الجدير بالذكر أن المسلسل يعرض ضمن خطة القناة لعرض الأعمال الدرامية الهادفة، كما تقوم بترجمة هذه المسلسلات لعرضها على قنواتها الدولية، ليستفيد منها غير الناطقين باللغة العربية.

مسلسل "إمام الدعاة" يعرض يومياً عدا الجمعة والسبت الساعة ٨:٠٠ مساءً ويعاد ٩:٣٠ صباحاً بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر، نفى حسن يوسف عودة زوجته المعتزلة الفنانة شمس البارودي للفن، مؤكدًا أن أخبار عودتها الكاذبة تتجدد كل فترة، ولكن قرار الاعتزال لا رجعة فيه.

وقال الفنان حسن يوسف إنه سيقبل الدور الذي يعرض عليه حتى أن تطلب الأمر حلق لحيته، موضحًا: "أنفذ فورًا باعتبار أن اللحية سنة والعمل فرض، العمل عبادة، وأنا عاهدت نفسي أن أقدم فقط ما ينفع الناس، عندما توقفت التفت حولي فلم أجد الفلوس التي يسعى لها الجميع، وفي تلك الفترة بحثت عن مبلغ لسداد ديون الضرائب 15 ألف جنيه، فلم أجد حتى 3 آلاف جنيه أدفعها لأقوم بتقسيط الباقي، وكان ما يأتي يروح، وفي الوقت الذي قالوا فيه إنني أتقاضى أجرًا من مؤسسات دينية".



واعترف الفنان حسن يوسف بأنه لم يكن عنده سوى قطعة أرض استصلاح قام ببيعها، وكانت لديه شقة باعها لينفق على أسرته، ومرت الأمور في هذه الفترة، رغم أنه بلا عمل، وعرض عليه في تلك الفترة المشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزأين الأول والثاني، وجسد دور "توفيق البدري" ولم يترك المسلسل، لكن الدور مساحته تقلصت بعد الجزء الثاني، مشيرًا:"حتى اسألوا أسامة أنور عكاشة، وبعد المسلسل عدت للتوقف، وأطلقت لحيتي سنة عن الرسول، وأنا على استعداد لحلقها حين يتطلب الدور ذلك".