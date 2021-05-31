تايوان: بدأنا في السيطرة على التفشي الأخير لفيروس كورونا

قال رئيس مركز قيادة السيطرة على الأوبئة المركزي ووزير الصحة التايواني تشين شيه شونج اليوم الاثنين، إنه يبدو أن أسوأ تفش لفيروس كورونا بدأ في التراجع بفضل جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والحكومات المحلية والمواطنين.

وسجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 6ر23 مليون نسمة، 8551 حالة إصابة و124 حالة وفاة، معظمها تم تسجيلها خلال التفشي الأخير للفيروس الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، وتشمل 274 حالة إصابة جديدة و 15 حالة وفاة جرى تسجيلها اليوم الاثنين.



وأظهرت بيانات المركز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة انخفض من 533 حالة في 17 مايو الجاري إلى 274 حالة اليوم.



وقال تشين في المؤتمر الصحفي اليومي للمركز " خلال الأيام القليلة الماضية رصدنا انخفاضا في حالات الإصابة نتيجة لجهود الجميع".



ودافع تشين عن قرار المركز توقيع اتفاقات شراء والتزامات مع شركتي ميدجين فاكسين ويونايتد بيوميدكال للأدوية من أجل شراء 10 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.



ومن المتوقع أن تبدأ الشركتان في إمداد السوق المحلي باللقاحات في يوليو المقبل، بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية.



وقالت رئيسة تايوان تساي انج وين في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم إن حكومتها تبذل قصارى جهدها لضمان وصول 20 مليون جرعة لقاح قامت بشرائها، وتطوير قدرة توفير اللقاحات محليا ".



كأولوية استراتيجية" لتجنب التعرض للضرر بسبب اختلالات السوق العالمية أو " عوامل خارجية" في إشارة محتملة للصين، التي تزعم سيادتها على الجزيرة .



وتعهدت الرئيسة بأن تكون" السلامة والكفاءة" شروط مسبقة مطلقة" لطرح اللقاحات المحلية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.