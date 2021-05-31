«رجال الأعمال الأفارقة» تكشف أهمية منتدى الاستثمار بشرم الشيخ

حسين الغزاوي : القطاع الخاص سيكون له دور كبير بالاستثمار في القارة السمراء

قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القارة الإفريقية أصبحت محط أنظار العالم بما تتمتع به من امكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار.

وأشار إلى أن العالم كله حاليا يهدف للاستثمار في القارة الإفريقية واستثمار ثرواتها، ولذلك لا بد من خلق بيئة من الأعمال المشتركة والتعاون المشترك بين دول القارة في استثمار الثروات، لافتا إلى أن تنظيم الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية من 11-14 يونيو2021 بشرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة إفريقية ورجال اعمال ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، سيكون له دورًا كبيرًا في توثيق أواصر التعاون والعمل المشترك في التنمية والاستثمار بالقارة.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، بجهود القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود الحثيثة لمزيد من العمل والجهد في تنمية وتطوير القارة الإفريقية وخلق فرص العمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فكرة تعزيز الفرص الاستثمارية بالقارة يعني خلق اسواق عمل جديدة تستوعب عدد كبير جدا من المتعطلين عن العمل والحد من البطالة، ما يعطي نوعا من الرخاء الاجتماعي بالدول، مؤكدًا أن هذا المنتدى سيعزز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء ويكون له دور كبير في تحقيق طفرة كبيرة في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا.

ودعا مجتمع الأعمال إلى أن يكون مستعد لمواكبة جهود الحكومات في مزيد من الاستثمار بمختلف المجالات وأن يكون اتخاذ القرار بالعمل داخل القارة هو الاساس بحيث يستفيد أبناء القارة بثرواتها ولا تذهب للأجانب بحيث يكون هناك نوع من التحالفات والشراكات بين الشركات الإفريقية للاستثمار خاصةً في البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمياه.