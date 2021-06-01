الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد سماح الصين بإنجاب 3 أطفال.. السياسة الإنجابية في دول العالم

الصين تسمح بإنجاب
الصين تسمح بإنجاب 3 أطفال

أدخلت الصين أواخر السبعينيات سياسة الطفل الواحد، مع معاقبة مَن يخالفون القاعدة بل ويجبرون على الإجهاض، لكن في 2013 سمحت الحكومة بالإنجاب طفلين إذا كان أحد الوالدين طفلًا وحيدًا، وفي أكتوبر 2015 سمحت الحكومة لتحقيق التوازن بين التنمية السكانية والتصدي لتحدي شيخوخة السكان، لجميع الأزواج بإنجاب طفلين.

أخيرًا سمحت الصين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن اجتماع بقيادة رئيس البلاد شي جينبينج.

السياسات الإنجابية للأطفال حول العالم وفقا لموقع economictimes: 

إيران

بعد ثورة 1979، شجعت إيران مواطنيها على إنجاب المزيد من الأطفال، ولكن بعد الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق في عام 1988، ثبطت الحكومة الناس من إنجاب أكثر من طفلين، خوفًا من أزمة اقتصادية يغذيها تضخم عدد السكان، لكن في 2006 دعا رئيسها آنذاك محمود أحمدي نجاد إلى عكس السياسة، "أنا ضد القول إن طفلين يكفيان".

فيتنام

تم تقديم سياسة تقييد عدد الأطفال للزوجين إلى اثنين أو ثلاثة في فيتنام الموحدة منذ السبعينيات من القرن الماضي، وهي السياسة التي تم إدخالها في الستينيات في شمال فيتنام، وهي الآن تقيد معظم الأزواج بطفلين، بينما كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة الشيوعية ستعكس السياسة، إلا أنها لم تتخذ الخطوة الحاسمة بعد.

كوريا الجنوبية

في عام 2010 قالت كوريا الجنوبية إنها ستطفئ الأنوار في مكاتبها في الساعة 7.30 مساءً، حتى يتمكن الموظفون من العودة إلى منازلهم مبكرًا، ويسمح لهم بقضاء وقت أكبر في المنزل مع زوجاتهم من أجل إنجاب الأطفال.

سنغافورة

سنغافورة تنفق أكثر من 1.3 مليار دولار على سياسات لتشجيع إنجاب المزيد من الأطفال، كما توفر إعفاءات ضريبية وإجازة أمومة ممتدة. 

تركيا

في عام 2016 حث الرئيس رجب طيب أردوغان النساء على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، وقال في تصريحاته المثيرة للجدل: "المرأة التي تمتنع عن الأمومة بقولها أنا أعمل يعني أنها في الحقيقة ترفض الأمومة"، في عام 2015  أعلن عن عدد كبير من الحوافز للأزواج.

اليابان

شهدت اليابان ارتفاعًا طفيفًا في معدل الخصوبة لديها، أما المقيمين في أحد أجنحة طوكيو يتلقون 940 دولارًا للطفل الأول و 10 أضعاف للطفل الرابع.

فرنسا

تتمتع فرنسا بواحد من أعلى معدلات الخصوبة في أوروبا، وأنفقت 2.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدة الأسر في عام 2014، كما أن إجازة الأمومة  وهي 16 أسبوعاً للطفل الأول، تزداد إلى 26 أسبوعاً للطفل الثالث، تقدم الحكومة أيضًا دعم رعاية الأطفال وحوافز.

السياسة الإنجابية الصين كوريا الجنوبية الأطفال الإنجاب فرنسا

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