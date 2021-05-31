رئيس مدينة برج العرب يستعرض حجم إنجاز مشروعات «حياه كريمة»

قال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إن مبادرة حياه كريمة في ظل انطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها عدة قطاعات يتم العمل بها بالتوازي لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في العمل بالمشروعات.



وأضاف لـ« الدستور» أن من أهم المشروعات التي تقام ضمن مبادرة حي كريمة بقري برج العرب هو مشروع الصرف الصحي، والذي تم تخصيص عدة أماكن لإنشاء محطات الرفع، باجمالي 11 محطة رفع، بقري برج العرب، ومنها إنشاء محطة معالجة بنجع صميدة، ببرج العرب القديمة، ومحطة رفع ومعالجة، بقرية ابو صير، مشيرًا إلى أنه تم البدء في العمل بمحطة رفع بشارع جمال عبد الناصر، وأخرى تم بدء أعمال الحفر بها في نجع السناقرة.

وتابع أن بالنسبة لقطاع مياه الشرب، تم البدء أيضًا في أعمال الحفر بمحطة رفع المياه بقرية أبو صير في الكيلو 38.5 بمساحة 1180 متر.



وأوضح أن ضمن المشروعات الهامة بمبادرة حياة كريمة هو تطوير وإنشاء عدة مدارس، لافتًا أنه تم العمل الفعلي في توسعة 5 مدارس بالقرى المدرجة بنسبة انجاز تصل ل60% حتى الآن، فضلًا عن معاينة الأراضي المزمع إنشاء 11 مدرسة عليها منها مدرستين رسمية تجريبية لغات،جاري البدء في تخصيص الأراضي لبدء العمل بها من هيئة الأبنية التعليمية عن عند صدور القرار.

وأشار إلى مبادرة سكن كريم المنبثقة من مبادرة حياة كريمة تم خلال لجان متخصصة حصر المنازل التي تتطلب ترميم أو تجديد، حيث يتم عمل فلترة لما تم حصره ليصل الدعم من الدولة مستحقيه، لافتًا أن لجان التدقيق والحصر يشارك بها عدة جهات من التضامن والمحافظة بمشاركة معاوني محافظ الإسكندرية، مؤكدًا أن العدد النهائي لم يتم حصره حتى الآن.



وأكد رئيس مدينة برج العرب، أنه تم البدء في إنشاء وحدة صحية بمركز برج العرب القديمة، ضمن 5 وحدات صحية تم تخصيصها لأعمال التطوير والتدعيم بها وذلك في قطاع الصحة بالمبادرة، كما تم بدء العمل في مركز تطوير مركز شباب ابو صير وإنشاء المبني الإداري الداخلي به، وذلك ضمن تطوير 5 مراز شباب في قرى بهيج والغربانيات، وأبو صير.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال الحفر في مركز الخدمة المتكامل بقرية بهيج، حيث يتم إنشاء 4 مراكز مجمع خدمات حكومية شامل، في برج العرب القديمة، والثلاث قرى الكبري(ابو صير و بهيج والغربانيات)، لتوفير مركز خدمة متكامل بكل قرية، يضم جميع استخراج الاوراق الحكومية والرسمية.



وأكد اللواء علاء يوسف على الانتهاء من تطوير مكتب بريد برج العرب بجوار مجلس المدينة بنسبة إنجاز 98٪، كما يتم العمل في تطوير مكتب بريد قرية بهيج حيث وصلت نسبة الإنجاز 35%، مشيرًا أن جميع المشروعات تسير بشكل متواصل مع بعضها البعض ليبدأ العمل بقطاع الرصف، بعد إنتهاء جميع المشروعات من الصرف الصحي والمياه والأبنية والبنية التحتية لإعادة رصف وتسوية الشوراع.