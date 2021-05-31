«الذهب الأبيض».. فيلم عُماني يفوز بأفضل جائزة في مهرجان «سينمانا»

فاز الفيلم العُماني الوثائقي القصير "الذهب الأبيض"، بجائزة أفضل فيلم بمهرجان "سينمانا" الدولي للفيلم العربي الثاني وجائزة د.يوسف العميري لأفضل فيلم وثائقي تسجيلي، وذلك وسط منافسة 131 فيلماً في المهرجان من جميع الدول العربية.

ويسلط فيلم "الذهب الأبيض" العُماني الضوء على الملح كأحد المصادر الطبيعية المهمة في البيئة التي تزخر بها الأرض العُمانية، وذلك من خلال التعرف على مكان وجوده وقيمته في المجتمع العُماني، كما سلط الفيلم الضوء على ولاية "محوت" العُمانية التي تزخر بالعديد من الجمال الطبيعي مثل السواحل والأراضي الرطبة والملح الطبيعي، وبها أشكال متنوعة من أنواع الملح مثل الملح الطبيعي ويتكون من مياه البحر والتربة السبخة، أو ملح الضرس ويتكون من المياه العذبة مع تربة السبخة.

وقد سبق للفيلم أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، وتعد هذه المشاركة الرابعة للفيلم، حيث شارك في مهرجان البوابة الرقمية في الجزائر، وكان هو الفيلم العُماني الوحيد في دورة شهر سبتمبر لمهرجان القدس، إضافة إلى المشاركة في مهرجان الهند السينمائي الدولي.

وكان الفيلم الوثائقي القصير العماني "الذهب الأبيض" للمؤلف والمخرج حميد بن سعيد العامري فاز بجائزة التميز في مهرجان الفيلم الهندي الدولي الخامس الذي استضافته مدينة حيدر أباد بجمهورية الهند بمشاركة 90 دولة.

وفي تقدير ثقافي دولي آخر للأفلام العُمانية، حقق الفيلم العُماني (الذهب الأبيض) شهادة التميز في مهرجان الهندي الدولي للأفلام الذي اختتمت فعاليات دورته الخامسة الحالية والذي يقام في الهند بمدينة حيدر أباد، الفلم للمخرج حميد بن سعيد العامري وقد تنافست في المهرجان عدد كبير من الأفلام المشاركة من 90 دولة عالمية .

الجدير بالذكر بأن فيلم (الذهب الأبيض) وهو وثائقي قصير شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، وتم تصويره بولاية محوت وولاية السيب يسلط الضوء على الملح أحد المصادر الطبيعية الموجودة في البيئة العمانية، شارك في العمل مجموعة من الشباب العماني الساعين للتميز في مجال السينما.