تحرير 23 محضرا فى حملة تموينية لحماية المستهلك بسوهاج

نفذت الإدارة التموينية بمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، حملة على المخابز لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتج وحماية المستهلك، والتأكد من مدى مطابقة الخبز المواصفات القياسية.

من جانبه أوضح المهندس حاتم محمد محمد أبوبكر مدير إدارة تموين ساقلتة، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المخابز تضم أحمد الشناوي هشام رئيس الرقابة، محمد علي هريدي رئيس مكتب تموين الجلاوية، عمر راغب عبدالعزيز مفتش أغذية ساقلتة بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين بقيادة العميد مصطفي محمد علي مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج للتفتيش والرقابة علي المخابز بدائرة الإدارة.

وأكد “يونس” أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣ محاضر غلق المخبز بدون إذن رسمي، محضر انتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر عدم وجود لوحة إعلان بيانات المخبز، محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضر تداول أسمدة مدعمة خارج الجمعيات الزراعية وحيازة وعرض علف مجهول المصدر للبيع ووجود سرسة تخلط بالردة بقصد غش المستهلك، محضر حيازة وعرض ملح مجهول المصدر، 12 محضر جنحة عدم الإعلان عن أسعار السلع المختلفة.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية

كانت تمكنت حملة من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة المرافق، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من ضبط 60 مخالفة مرافق، 56 قضية تموينية، فى إطار تحقيق الرقابة على الأنشطة التجارية، والأسواق، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من جشع التجار.

وبحسب بيان أمنى اليوم، الإثنين، شملت مخالفات المرافق، إشغال طريق، وعدم حمل شهادة صحية، وباعة متجولين، وإزالة فرش خضروات وفاكهة، ونظافة، ومنشآت تعمل بدون ترخيص، والقضايا التموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة بالحملات المستمرة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.