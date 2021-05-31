الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين مطروح»: ضبط 18 مخالفة في مدينتي العلمين والسلوم 

حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح

قال حسن الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ حملة  تموينية من مفتشي إدارة تموين العلمين والسلوم وبراني  على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات. 

وأوضح أن تمكنت هذه الحملات من ضبط  18 مخالفة متنوعة تضمنت " 4 مخالفات لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل  ( مخابز بلدية)، 2 مخالفه عدم نظافة ادوات العجن والرغف  ( مخابز بلدية )، 12 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع "، مؤكدا علي أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات .
 

وكان قال حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان إعلامي له، أمس الأحد، أنه تم تنفيذ حملة تموينية من مفتشي إدارة تموين مطروح بمدينتي مرسى مطروح والحمام  للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين؛ لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وأوضح أن تمكنت هذه الحملات من ضبط 19 مخالفة متنوعة تضمنت "11 مخالفة عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية- مستودعات دقيق)، 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن (مخابز بلدية)، مخالفة عدم نظافة أدوات العجن والرغف (مخابز بلدية)، 2 مخالفة عدم وجود سجلات التفتيش (مخابز بلدية)، مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع: 2 مخالفة عدم وجود أرصدة كافية من المواد البترولية (محطات تموين سيارات)".

حملات تموينية بمطروح

حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
IMG-20210531-WA0019
IMG-20210531-WA0019
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
حملات تموينية بمطروح
تموين مطروح مطروح براني السلوم الاسواق

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