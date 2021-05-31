الجمعة.. سيد رجب ضيف «واحد من الناس» على الحياة

في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنان القدير سيد رجب في حوار المفاجآت، يحكي عن أصعب وأهم كواليس شخصية بدر في مسلسل لعبة نيوتن والمشاركة الثانية مع النجمة مني زكي بعد مسلسل آسيا، ومشاركته بمسلسل موسى مع محمد رمضان ومسلسل كل ما نفترق مع ريهام حجاج وابرز ادواره مع النجمة سوسن بدر.

كما يتحدث عن المسرح وأبرز اعماله المسرحية، ويجيب علي اهم الأسئلة ومنها النجومية لما بتيجي متاخر يبقي طعمها ايه ، وهل حبه لنادي الزمالك بيعمله مشاكل مع اولاده؟

ويعترف بأدق أسرار حياته الشخصية، وعدد زيجاته، ورأيه في محمد رمضان وأهم أدوار الشر التي قدمها، وفي الختام يتحدث عن أبرز مشاريعه السينمائية والدرامية خلال المرحلة المقبلة ومنها فيلم "كيرة والجن" مع مروان حامد.

يذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة الحياة الجمعة المقبلة.

يذكر أن الفنان سيد رجب حقق نجاح كبير بشخصية بدر في مسلسل لعبة نيوتن وتدور قصته حول حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

- أبطال المسلسل

ومسلسل لعبة نيوتن بطولة كل من، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكتابة مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.