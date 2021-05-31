وكيل «شباب الفيوم» تكشف الخطة الاستثمارية ودور «حياة كريمة» (فيديو)

تُعتبر مديرية الشباب والرياضة بالفيوم من أكثر المديريات التي تحظى بمكانة كبيرة في تطوير مراكز الشباب، التقت “الدستور”بالدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وذلك بعد توليها المنصب الجديد، للحديث عن خطة المديرية ودور مبادرة حياة كريمة.



قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إن المحافظة تتميز بوجود مبادرة حياة كريمة واهتمام الرئيس السيسي بالريف والقرى المصرية، مشيرةً إلى أن الشباب والرياضة تحظى بمكانة كبيرة في تطوير مراكز الشباب، من خلال مركزي إطسا ويوسف الصديق بعدد كبير من مراكز الشباب والأندية وبدأ العمل بهم بنسبة ٨٥٪.

وأكدت أن العمل على محورين أساسيين وهما رفع كفاءة للهيئات الرياضية سواء مراكز شباب أو أندية أو طب رياضي، أما المحور الثاني هو الأنشطة المختلفة، وتفعيلها بشكل متميز بمديرية الشباب والرياضة وكل الهيئات الخاصة بها.

وتحدثت وكيل وزارة الشباب والرياضة عن الخطة الاستثمارية للمديرية لهذا العام، قائلةً إن الخطة التي ترعاها وزارة الشباب تعتمد على توفير عدد من المستثمرين لرفع كفاءات مراكز الشباب، وتقديم خدمات على أعلى مستوى سواء ملاعب أو حمامات سباحة أو صالة مغطاة، أو قاعات للمناسبات.

والجزء الثاني بالخطة وهو خاص بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، وطالما المركز فيه الخدمة ومكان مخصص للعائلات واستقبال الاعضاء فذلك سيسهل علينا وجود أنشطة مختلفة، واكتشاف مواهب وكوادر مختلفة بداخل مراكز الشباب، مثل مسابقة ابداع التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة، وسوف نقوم بعمل نموذج تحضيري داخل مراكز الشباب بالمديرية بحيث نخرج جيل من الشباب من الطلائع في جميع الأنشطة سواء موسيقى أو كورال أو شعر والقصة القصيرة، وتلك الأنشطة خطوة متميزة لم تكن متواجدة من قبل بمراكز الشباب، وبيتم اكتشاف المواهب عن طريق أساتذة ومتخصصين ثم بعد ذلك سيتم عمل دورات تدريبية لهم بشكل مجاني أو بدعم من مديرية الشباب والرياضة للمراكز مثل معهد الموسيقى العربية، معهد الفنون، الأوبرا المصرية.

أما فيما يخص الناحية الرياضية، فمشروع البطل الأوليمبي ندعمه في المديرية، حيث أننا نهتم بذوي الهمم واطلقنا الشعله الخاصه بالبطل الأوليمبي المبادرة التي يرعاها رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن المديرية تشارك بـ١٥٠متطوعا، بدءًا من اليوم ولمدة ١٠أيام، بالتعاون مع مديرية الصحة، لمساعدة أصحاب المعاشات بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأوضحت أنه يوجد ضمن مبادرة حياة كريمة ٣٧ مركز شباب بمركز إطسا، و٢٠ مركز شباب بمركز يوسف الصديق.



وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم طرح مشاريع استثمارى بنظام حق الانتفاع، والتى ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب بغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.



والمشروعات المطروحة تشمل حمامات سباحة، وملاعب، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهى للأطفال، وملاعب اسكواش بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة حيث أنها تأتى دون تحميل ميزانية الوزارة أى أعباء مالية، بجانب أنه يتم إنشاء بنية تحتية أساسية قوية لمراكز الشباب، والتى تساهم بشكل كبير فى بناء الإنسان المصرى عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.