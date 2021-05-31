من خلال«أبلكيشن توصيل».. تجديد حبس عاطلين سرقا سيارة بالإكراه في مايو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس عاطلين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة سيارة شركة خاصة بالإكراه.

وتبين أن المتهمين جهزا لجريمتهما بانتقاء سيارة من على "أبليكيشن" إحدى شركات توصيل الركاب، وطلبا السائق عن طريق تطبيق إحدى الشركات الخاصة، وطلبوا توصيلهم إلى منطقة نائية.

- نتائج التحريات

وأضافت التحريات أن المتهمين اختمر في عقلهم فكرة سرقة السيارة من قائدها، لرغبتهم في الحصول على أموال تمكنهم من الإنفاق ببذخ، وقام المتهم الرئيسي بشراء مسدسات صوت لاستخدامها في تهديد المجنى عليه وإجباره على النزول من السيارة لسرقتها.

- تفاصيل الواقعة

و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص حال قيادته سيارة وبصحبته شخصين، وسيره بشكل غير متزن فقامت القوة بملاحقتها، وأمكن ضبط شخصين مقيمين بمحافظة بني سويف، وبحوزتهما (طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - عدد 7 أفيز بلاستيك - شريط لاصق) وبصحبتهما قائد السيارة سائق بإحدى شركات نقل الركاب مقيم بالجيزة، مصاب بكدمة وبعض السحجات وتبين وجود تلفيات بالسيارة.

وبسؤال الأخير أقر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم ورد إليه اتصال هاتفي عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء، وعقب وصوله استقل صحبته سالفى الذكر وحال سيرهم قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وتهديده باستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهما، ومحاولة توثيقه باستخدام باقي المضبوطات فى محاولة منهما لسرقة السيارة قيادته كرهاً عنه.

- اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بنى سويف)، وأضافا بأنه نظراً لمرورهم بضائقة مالية اختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب واقعة سرقة سيارة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالي نظير إعادتها له، وفى سبيل ذلك قام الأخير باستئجار سيارة وقاما بشراء 2 طبنجة صوت والطلقات والأدوات المضبوطة بحوزتهما، وركبا السيارة صحبة الأخير، وتوجها للمنطقة محل البلاغ، وارتكابهما الواقعة.

وأمكن ضبط الأخير حال ركوبه السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبصحبته أحد الأشخاص وضبط بحوزته (طبنجة صوت و 9 طلقات صوت) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.