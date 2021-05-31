في ذكرى ميلاده.. تعرف على إجمالي أعمال يونس شلبي

تحل اليوم الذكرى الـ80 على ميلاد الفنان الكبير الراحل يونس شلبي والذي وافته المنية منذ 14 عامًا وتحديدًا في 2007، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية بسبب مشاكل في القلب توفى على إثرها بعد إجراءه لعدة عمليات ما بين مصر والسعودية .

وقدم يونس شلبي طوال سنوات عمره في الفن والتي وصلت إلى ما يقارب الأربعون عامًا بدأها بشكل احترافي عام 1969 من خلال اشتراكه في مسرحية “القاهرة في ألف عام”، وبعدها توالت الاعمال التي وصل عددها فعليًا إلى 180 عملا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون وأغلبها امتاز بالكوميديا، إلى أن كانت أخر أعماله في عام 2004 من خلال مسلسل "سوالف حريم" وهو مسلسل سعودي، وهو السبب في فكرة انطلاق رحلة علاجه من المملكة بسبب تواجده هناك في هذه الفترة.

نجاحات يونس شلبي التمثيلية بدأت من المسرح، حيث لفت إليه الأنظار بدوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1973 ثم "العيال كبرت" عام 1979، وبدأ العمل في السينما منذ عام 1975 في فيلم "الظلال في الجانب الاخر"، وحصل على جائزة شرفية عن دوره في فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الـ28 للمركز الكاثوليكي عام 1980.

أما في الدراما التليفزيونية، فمن أشهر المسلسلات التى عمل فيها: "عيون، الستات ما يعملوش كده، أنا اللي أستاهل"، بالاضافة إلى أدائه الصوتي في مسلسل الأطفال الشهير "بوجى وطمطم" للمخرج محمود رحمي.

توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007م بأزمة تنفسية حادة، حيث كان قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتي توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر وسط تواجد الاف من محبيه وعشاقه.