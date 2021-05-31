أفغانستان تسجل 1566 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، 1566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس إلى 73 ألفا و256 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية - أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس ، ليصل إجمالي أعداد الوفيات في البلاد إلى ألفين و974 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 181 حالة تعاف من الفيروس ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 57 ألفا و630 حالة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.