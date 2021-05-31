الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اجتماع اللجنة المصغرة بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر

اللجنة المُصغرة
اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

اجتمعت اللجنة المُصغرة من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر، والتي تكونت من الأخت سميحة راغب، مديرة مدرسة سان جوزيف بالزمالك، والأب يوسف أسعد، أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة، ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، والسادة أعضاء الأمانة العامة، المستشار مراد ماهر، والأستاذ صبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، مع بعض السادة نواب البرلمان المصري، الأستاذ عماد خليل، والأستاذة رشا فايز، عضو لجنة التعليم، والأستاذة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم.

 اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

- دراسة واقع المدارس الكاثوليكية

أقيم الاجتماع بمدرسة سان جوزيف بالزمالك. بدأ الاجتماع بترحيب من الأخت سميحة راغب، مديرة المدرسة، ثم تعريف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ورؤيتها، ورسالتها، وتاريخها، وتشكيلها، كما انتقل السادة الحضور، لدراسة واقع المدارس الكاثوليكية، وطبيعتها، ورؤيتها في التربية، ودورها في العملية التعليمية، واهتمامها باللغات الأجنبية، وما يواجهها من صعوبات وتحديات.

 اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

وزار الحضور قاعة المدرسة، التي تؤرخ تاريخها العريق، والشهادات والدروع التي حصلت عليها المدرسة والأخت مديرتها، كنموذج للمدرسة الكاثوليكية في مصر. وانتهى الاجتماع على وعد من السادة أعضاء لجنة التعليم، بمناقشة واقع المدارس الكاثوليكية وتحدياتها في اللجنة، ودعوة الأمين العام، وبعض الأعضاء لجلسة مع لجنة التعليم بالبرلمان المصري.

 اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

وتقع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مصر، على رأس قائمى الرهبانيات المسؤولة عن المدارس، ويأتي بعدها في القائمة:

  1. رهبانية الآباء اليسوعيين.
  2. رهبانية إخوة المدارس المسيحية "الفرير".
  3. راهبات المحبة "راهبات القديس فنسان دي بول" أو "راهبات القديس منصور دي بول".
  4. راهبات نوتردام دي سيون.
  5. راهبات نوتردام دي لاديليفراند "راهبات سيدة النجاة".
  6. راهبات نوتردام ديزابوتر "راهبات سيدة الرسل".
  7. راهبات القلب المقدس.
  8. راهبات الراعي الصالح.
  9. جماعة الفرنسيسكان المصريين.
  10. الراهبات الفرنسيسكانيات.
  11. الراهبات الأرمنيات.
  12. الراهبات الكومبونيات.
  13. راهبات الرحمة للقديس شارل بروميه.
  14. راهبات قلب يسوع المصريات.
  15. راهبات المير دي ديو.
  16. الراهبات الكرمليات.
  17. الراهبات الكلاريس.
  18. راهبات يسوع ومريم القبطيات.
  19. جمعية الآباء السالزيان.
  20. الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية في مصر.
رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير راهبات المحبة راهبات القديس فنسان دي بول أو راهبات القديس منصور دي بول راهبات نوتردام دي سيون راهبات نوتردام دي لاديليفراند راهبات سيدة النجاة راهبات نوتردام ديزابوتر راهبات سيدة الرسل راهبات القلب المقدس راهبات الراعي الصالح جماعة الفرنسيسكان المصريين الراهبات الفرنسيسكانيات الراهبات الأرمنيات الراهبات الكومبونيات راهبات الرحمة للقديس شارل بروميه راهبات قلب يسوع المصريات راهبات المير دي ديو الراهبات الكرمليات الراهبات الكلاريس راهبات يسوع ومريم القبطيات جمعية الآباء السالزيان الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية في مصر - mbc العراق الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر

الأكثر قراءة

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى سبل تعزيز التعاون

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

مستشار قانوني عن «المتحرش البرازيلي»: يُحاكم في مصر

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل