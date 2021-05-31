اجتماع اللجنة المصغرة بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر

اجتمعت اللجنة المُصغرة من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر، والتي تكونت من الأخت سميحة راغب، مديرة مدرسة سان جوزيف بالزمالك، والأب يوسف أسعد، أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة، ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، والسادة أعضاء الأمانة العامة، المستشار مراد ماهر، والأستاذ صبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، مع بعض السادة نواب البرلمان المصري، الأستاذ عماد خليل، والأستاذة رشا فايز، عضو لجنة التعليم، والأستاذة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم.

اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

- دراسة واقع المدارس الكاثوليكية

أقيم الاجتماع بمدرسة سان جوزيف بالزمالك. بدأ الاجتماع بترحيب من الأخت سميحة راغب، مديرة المدرسة، ثم تعريف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ورؤيتها، ورسالتها، وتاريخها، وتشكيلها، كما انتقل السادة الحضور، لدراسة واقع المدارس الكاثوليكية، وطبيعتها، ورؤيتها في التربية، ودورها في العملية التعليمية، واهتمامها باللغات الأجنبية، وما يواجهها من صعوبات وتحديات.

اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

وزار الحضور قاعة المدرسة، التي تؤرخ تاريخها العريق، والشهادات والدروع التي حصلت عليها المدرسة والأخت مديرتها، كنموذج للمدرسة الكاثوليكية في مصر. وانتهى الاجتماع على وعد من السادة أعضاء لجنة التعليم، بمناقشة واقع المدارس الكاثوليكية وتحدياتها في اللجنة، ودعوة الأمين العام، وبعض الأعضاء لجلسة مع لجنة التعليم بالبرلمان المصري.

اللجنة المُصغرة للمدارس الكاثوليكية بمصر

وتقع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مصر، على رأس قائمى الرهبانيات المسؤولة عن المدارس، ويأتي بعدها في القائمة: