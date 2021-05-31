تستمر عمليات البحث عن خطوات التقديم فى موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا لجميع الفئات حيث قررت وزارة الصحة والسكان فتح التقديم لتلقى لقاح فيروس كورونا لجميع الفئات بعد أن كانت مقصتره على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير خطوات التقديم فى موقع وزارة الصحة للتسجيل فى لقاح كورونا لجميع المواطنين بالتفاصيل للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في حجز اللقاح والمساهمة في الحد من انتشار العدوى، وللتأكد من صحة الخطوات اثناء التقديم وتجنب عمليات التسجيل الخاطئة.

خطوات التقديم فى موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا

الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان المخصص للتسجيل فى لقاح كورونا ( من هنا). اختيار نوع الفئة التابع لها المواطن حيث يوجد 3 فئات ( العاملين في القطاع الطبي- أصحاب الأمراض المزمنة- فئات أخرى). ادخل اسم المواطن الذى يرغب فى تلقى لقاح كورونا ( رباعي). كتابة تاريخ الميلاد والتاريخ المرضى. تحديد نوع المواطن ( ذكر - أنثى) تحديد المحافظة التابع لها المواطن والمنطقة التي يسكن بها لتحديد مكان تلقي اللقاح. الإجابة على سؤال ( هل تعاني من أمراض مزمنة) تحديد الوظيفة أو قطاع العمل التابع له المواطن تسجيل البريد الالكتروني تسجيل رقم الهاتف ( بعد التسجيل تصل رسالة بها كود تحقق على رقم الهاتف المسجل يجب كتابتها لاستمرارية عملية التسجيل). تحميل صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي فى حالة وجود امراض مزمنة يجب تحميل صورة لشهادة مرضية للمواطن فى حالة عدم وجود مرض مزمن لا يجب ارفاق صور. الضغط على استكمال البيانات يصل رقم الطلب على الهاتف الذي تم تسجيل رقمه برجاء الاحتفاظ برقم الطلب لتسليمه فى مركز تلقي اللقاح.

وفى ذات السياق، حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة لتتلقى التطعيم في المنزل، وذلك لعدم قدرتهم على الحركة.

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الفئات التى حددتها وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا فى المنزل

المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش

مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة

مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية

مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي

مرضى التصلب المتعدد MS

مرضى الوهن العضلي.