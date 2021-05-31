تفاصيل وموعد طرح أغنية «اتنين بالليل» لـ سميرة سعيد

تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح أغنيتها الجديدة، "اتنين بالليل"، الأسبوع القادم بعد الانتهاء من تسجيلها خلال الفترة الماضية، وطرحت أمس البوستر التشويقي للأغنية التي ظهرت فيها بشكل مختلف تماما.

تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة

وتقدم الديفا سميرة سعيد أغنية “اتنين باليلل” من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعى ومن توزيع وسام عبد المنعم، وحددت سميرة الأسبوع المقبل موعدا لطرح الأغنية الجديدة وتقدمها بالطابع المقسوم.

سميرة سعيد

وكانت الصورة التي تصدرت بها سميرة سعيد البوستر التشويقي خلال الساعات الماضية أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في لوك مختلف وصورة غامضة من خلال قبعة غطت نصف وجهها لتشير إلى حالة من الغموض.

آخر أغاني سميرة سعيد

وكانت الديفا سميرة سعيد، طرحت قبل عدة أسابيع كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى، والأغنية الأخيرة قدمتها من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



قدمت سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات وهى دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.



تقول كلمات "متاهة": وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها.. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها.. وصلنا لحتة بقى صعب الكلام فيها.. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها.. بنهوا الحاجة بعنينا.. ولما بتيجي في إدينا بننساها.. كان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا.. كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا".