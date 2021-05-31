الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مطار هانوي يُعلق الرحلات الدولية بعد ارتفاع إصابات «كورونا» في فيتنام

مطار هانوي
مطار هانوي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، أن مطار نوي باي الدولي في مدينة هانوي الفيتنامية سيتوقف عن استقبال الركاب الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "فن إكسبريس" أنه سيتم وقف استقبال الركاب حتى 7 يونيو المقبل على الأقل، وذلك على الرغم من استمرار الرحلات إلى خارج البلاد.
كما أوقف مطار تان سون نهات بمدينة هو شي مينه الدولي استقبال الرحلات الدولية، وكان مسؤولو المدينة قد فرضوا أمس الأحد تباعدا اجتماعيا لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وذلك لأول مرة منذ أبريل 2020.
واتخذ هذا القرار عقب أن سجلت المدينة أكثر من 100 حالة إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة تفش ببعثة مسيحية، ظهرت لأول مرة الأربعاء الماضي، ولم يتم تحديد مصدر العدوى بعد.

 وكانت وزارة الصحة قالت أمس الأول السبت، إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس تجمع خصائص السلالتين الهندية والبريطانية.
وسجلت فيتنام رسميا 7168 حالة إصابة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

مدينة هانوي الفيتنامية مطار نوي باي الدولي كورونا كوفيد اللقاح

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