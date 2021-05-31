مستشار قانوني عن «المتحرش البرازيلي»: يُحاكم في مصر

قال المستشار اسماعيل بركة المحامي، أنه من المقرر محاكمة السائح البرازيلي المتهم بالتحرش لفظيًا ببائعة داخل بازار سياحي في الأقصر، بعبارات بذيئة باللغة البرتغالية، خلال تصويره مقطع فيديو داخل البازار على سبيل السخرية، دون أن تعلم الفتاة ما يقصده امام المحاكمة المصرية المختصة.

- جنحة فعل فاضح وعوقبتها الحبس

وأوضح المحامي أن الواقعة التي ارتكبها الطبيب المتهم هي جنحة فعل فاضح وعقوبتها الحبس، وفقا لنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى أنه "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

- النيابة تحقق في الواقعة

فيما تجري النيابة العامة بالأقصر تحقيقات موسعة مع المتهم بعد ألقي القبض عليه بتهمة التحرش بفتاة مصرية تعمل بأحد متاحف الأقصر أثناء جولة له، وأخطرت النيابة العامة السفارة التابع لها المتهم لحضور التحقيق معه كما تمت الاستعانة بمترجم لترجمة أسئلة المحققين للمتهم ورده عليها.

وتواجه النيابة المتهم بمقطع الفيديو الذي نشره على صفحته على موقع "إنستجرام" أثناء تحرشه لفظيًا بالفتاة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب نشره مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

- فيديو على "فيسبوك" كشف الواقعة

يذكر ان الأجهزة الأمنية المختصة قد فحصت ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" من تحرش شخص يحمل جنسية أجنبية لفظيًا بإحدى الفتيات تعمل في أحد الأماكن السياحية في محافظة الأقصر بقصد السخرية.

وكشف رواد التواصل الاجتماعي عن أن هذا السائح صوّر الحديث بينه وبين الفتاة التي لم تفهم شيئًا من كلامه، الذي حمل ألفاظًا وعبارات جنسية تحدث بها بلغته الأجنبية التي لم تفهمها الفتاة وظلت مبتسمة، نظرًا لأنها لم تفهم لغته في الحوار الذي كان ممتلئًا بالإيحاءات الجنسية مما أثار استياء المتابعين لصفحته ووصفوا الفيديو بأنه إساءة متعمدة وغير لائقة وطالبوا بمعاقبته.