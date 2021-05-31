الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني: مليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في محافظة الجوف

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي

تكبدت مليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في محافظة الجوف، بنيران الجيش اليمني، وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وذكر قائد لواء الحسم، العميد هادي حمران الجعيدي، لموقع “سبتمبر نت” اليوم الإثنين، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل استهدفت مجاميع حوثية، في جبهة الخنجر، بمحافظة الجوف، مؤكدا أن الاستهداف أسفر عن مقتل أكثر من 24 عنصرا من المليشيا الحوثية، وجرح آخرين، علاوة على تدمير 3 عربات و5 أطقم قتالية تابعة لها.

وأوضح العميد الجعيدي أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية مركزة تعزيزات قتالية للمليشيا الإرهابية كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها، أسفرت عن تدمير 5 أطقم قتالية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش والمقاومة كبّدوا الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش اليمني ترصد جميع تحركات ميليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ عدة أيام، مؤكدًا أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين "مسيرين" بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أنه تم اعتراض زورقين مفخخين "مسيرين" مقابل ميناء الصليف اليمني جنوب البحر الأحمر، وتدميرهما قبل تنفيذ هجوم عدائي وشيك من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

عدن مليشيا الحوثي محافظة الجوف الجيش اليمني اليمن المليشيا الحوثية تحالف دعم الشرعية

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