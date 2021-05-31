أغرب الإغراءات المقدمة للتحفيز على أخذ لقاح كورونا

في وقت تكافح فيه العديد من البلدان لتأمين جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تسعى دول أخرى لإغراء المواطنين المترددين في الحصول عليها.



في ما يأتي، بعض من أبرز الإغراءات وأغربها.



أدى الوضع الصحي الجيد نسبيا في أستراليا والمخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا إلى بعض التردد بين المواطنين.



تدخلت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" عارضة جوائز لمتلقي اللقاح في محاولة لرفع معدل المناعة الجماعية، البالغ حاليا نحو 2 %، والسماح للشركة بالعودة إلى العمل.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس لوسائل إعلام محلية الاثنين "سنقدم عشر جوائز ضخمة، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم حيث يمكن أن تحصل عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على سفر غير محدود عبر شبكة كوانتاس وجيت ستار إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام".



وأضاف "نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في انطلاق حملة التحصين، وستكون الجوائز بأثر رجعي وستشمل الأشخاص الذي تلقوا اللقاح من قبل وستنطبق على الأشخاص الذين سيتلقون لقاحا حتى نهاية العام 2021".



والجانب السلبي لهذا العرض هو أن الخيارات محدودة إذ أن الحدود الدولية لأستراليا، باستثناء نيوزيلندا، مغلقة إلى أجل غير مسمى.



وأعطي سكان هونغ كونغ المترددون سببا يساوي مليون دولار ليشمروا عن سواعدهم.

و يقدم تجار العقارات الأثرياء في سوق الإسكان الأكثر كلفة في العالم، شقة جديدة ضمن يانصيب اللقاح.



والشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة وتبلغ قيمتها 10,8 ملايين دولار هونغ كونغي (1,4 مليون دولار أميركي)، ستكون الجائزة الكبرى في هذا السحب. لكنْ فقط المقيمين بشكل دائم في هونغ كونغ مؤهلون للمشاركة فيه.



وهونغ كونغ هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي حصلت على جرعات أكثر من كافية لتلقيح جميع سكانها البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة.



لكن انعدام الثقة في الحكومة بالإضافة إلى عدم الشعور بحاجة ملحة لأخذ اللقاح في مدينة خالية نسبيا من الفيروس، أديا إلى تردد المواطنين وتباطؤ حملة التحصين بشكل كبير.



في الولايات المتحدة، يمكن الحصول مجانا على كعكات دونات وتذاكر لحضور مباريات بيسبول وبقالة وحتى سندات توفير، مقابل الحصول على اللقاح.