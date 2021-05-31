نجل الإعلامي أحمد شوبير يتعرض لحادث سير في الجيزة

تعرض محمد نجل الاعلامي أحمد شوبيرن حارس مرمى الأهلي الأسبق وشقيق مصطفى شوبير حارس مرمي النادي الأهلي، لحادث سير بمنطقة الجيزة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين.

- نشر صورة الحادث عبر «إنستجرام»

و نشر نجل حارس مرمى الأحمر السابق، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، صورة لسيارته بعد نجاته من الحادث، وبدت السيارة محطمة من مقدمتها بعد الحادث، وعلق محمد شوبير عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «الحمدلله».

ولم يعلن شوبير عن إصابته أو تعرضه لأي ضرر مطمئنًا متابعيه على حالته، من ناحية أخرى أكد شوبير أن نجله مصطفى شوبير حارس القلعة الحمراء الذي يعالج حاليا من فيروس كورونا بحالة جيدة ويتماثل للشفاء ومن المنتظر أن يعود للتدريبات مع الفريق عندما يستأنف تدريباته.

- إرشادات لتفادي وقوع الحوادث

وتوجه الإدارة العامة للمرور بعدة ارشادات لتفادي حوادث الطرق من بينها:

فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.