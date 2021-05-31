إيران: 217 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 ألفا و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و913 ألفا و136 حالة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و160 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 217 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 80 ألفا و156 حالة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونين و458 ألفا و684 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن 19 مليونا و936 ألفا و548 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتی الآن.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

