وزير الإنتاج الحربى يكرم الطلاب الفائزين بجوائز المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

حرص المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، على استقبال وتكريم الطلاب المصريين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) افتراضيًا من خلال الإنترنت نظرًا لجائحة Covid-19

عقدت المسابقة، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وانطلاقا من مسؤولية وزارة الإنتاج الحربي فى تبني الأفكار المبتكرة وتنفيذ مشروعات وابتكارات الطلاب المتفوقين التي لها مخرجات صناعية قابلة للتطبيق ومن إيمان الجهتين بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر.

وفاز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين فى المعرض الدولى الافتراضي بثلاث جوائز فى المسابقة، المنعقدة برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية (مركز القبة السماوية) والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وقام مرسي، بتقديم التهنئة للطلاب الفائزين، وهم:

جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن الحاصلين على جائزة خاصة في مجال البرمجيات عن مشروع (استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر Utilizing Computer Vision and Machine Learning Systems to Develop an Algorithm Helping Physically Disabled people to use computer).

الطالبة فاطمة البنا الحاصلة على المركز الرابع عالميًا في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع (المورينجا لمياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة Moringa for sewage water and clean energy).

الطالب عمر وليد البحيري الفائز بالمركز الرابع عالميًا في مجال الهندسة البيئية عن مشروع (جهاز كهربائي ذكي لمياه الصرف الصحي Smart electrical device for waste water).

الطالب أحمد طارق الفرماوى بالصف السادس الابتدائى فى الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن والذي تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه (المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030) فى مجال الأنظمة المدمجة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، دعمه للطلاب، وأعلن تبني وزارة الإنتاج الحربى لهذه المشاريع الواعدة ودراسة تطبيقها على أرض الواقع من خلال الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن هؤلاء الطلاب سيقومون بزيارات ميدانية للمصانع والوحدات التابعة للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أنه سيكون هناك لقاءات مع عدد من المختصين لبحث إمكانية تنفيذ مشروعاتهم.

وفي نهاية اللقاء قدم مرسي، شهادات تقدير للطلبة الفائزين وحرص على تسليمهم جهاز تابلت لكلٍ منهم من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والذي يتم تصنيعه وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية العالمية.

كما حرص المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب على تقديم درع الإنتاج الحربي للطلاب، وقد تم تقديم شهادات التقدير والهدايا والدروع للطلاب تقديرا من الوزارة على مجهودهم الذي يستحقون عليه كل الشكر والثناء.