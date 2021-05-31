الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

على طريقة «حازم» في «لعبة نيوتن».. أب يدهن جسد ابنه بالعسل ويتركه وليمة للحشرات

طفل القليوبية
طفل القليوبية

أكدت مصادر أمنية حقيقة خبر انفردت “الدستور” بنشره أمس حول تعذيب طفل وتكبيله بالحبال، وكشفت المصادر تفاصيل الصورة التي  تم تداولها بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر خلالها الطفل ملقى على بطنه ومقيد بحبل وخشب على أحد الأسطح، وعلى جسده عسل جذب كميات كبيرة من الحشرات في محافظة القليوبية.

- تفاصيل الواقعة 

وأكدت المصادر أن الصورة لطفل  يدعى “م. د”، يقطن في إحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويبلغ من العمر 7 سنوات، مؤكدًا أن الأم أبلغت الشرطة ثم أخذت الطفل، وهربت إلى قرية أخرى خوفًا من بطش الزوج.

- اعتاد تعذيب نجله

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات وشهادة الأم والجيران أفادت ان المتهم الأب اعتاد على تعذيب نجله بالضرب والإهانة وربطه بالحبل والخشب، والتفنن في تعذيبه  وإلقاء العسل عليه وتركه أعلى سطح المنزل كي يأكل جسده الحشرات، موضحا أن رجال الأمن يكثفون جهودهم للعثور على الزوج لكنه غير موجود في منزله بإحدى القرى التابعة للمركز ذاته وجرى إعداد عدة كمائن لضبطه.

- التحقيق في الواقعة وأمر بضبط الأب 

ونوهت المصادر، بأن النيابة العامة فتحت تحقيقاتها في القضية، وأمرت بضبط وإحضار الأب، والأم، والطفل في أسرع وقت ممكن، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الأب المتهم، واستدعاء الأم للتحقيق.

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وكمان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر طفلا يرقد على بطنه ومقيد بحبل وخشبة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى الأم التي قالت فيها: "رسالة من أم القليوبية، أب يعامل ابنه بعنف شديد، ولا أستطيع أن أعمل أي شيء يهددني بتشويه سمعتي إذا تطلقت منه وذهبت لحال سبيلي أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معنا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط بشده ثم يرميه فوق السطح، ودهنه عسل أسود كي تأكل الحشرات جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف أرجو المساعدة ومكان أعيش فيه أنا وأولادي".

مواقع التواصل الاجتماعي محافظة القليوبية شبين القناطر تعذيب طفل الشرطة فيسبوك

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