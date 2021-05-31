الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

166 مليون لخطة الإحلال والتجديد بـ«مياه أسيوط والوادي الجديد»

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد المنفذة ضمن خطة العام المالى  2020 ــــ2021 م، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المخصص لها والذي قدر بحوالي 166 مليون جنيه.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة، في بيان اليوم للشركة القابضة الأم، أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والإرتوازي والنقالي خلال العام المالى القادم 2021-2022 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها، بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتى تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من  إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد،  أن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات القائمة أطول فترة ممكنة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن أهم مقترحات الخطة المالية للعام المالي 2021-2022 م سيتم تخصيصها لأعمال إحلال وتجديد  (5) محطات صرف صحي ، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد التي بدأت في (3) محطات رفع صرف صحي أخرى، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإحلال والتجديد بعدد (2) محطة مياه مرشحة كبري ، بجانب أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لشبكات مياه الشرب وخطوط الطرد بعدد من المحطات.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الخطة تشكل أعمال التوريدات للمعدات الثقيلة للصرف الصحي من حفار على عجل، والمدمج ، والنافوري، والكباش، سيارات شفط الرواسب لزوم استمرار أعمال التطهير خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن معه زيادة الاستهلاك. 

وتواصل كافة شركات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعداداتها لاستقبال فصل الصيف، لتوفير المياه لكافة المواطنين، وفقا لتعليمات رئيس الشركة المهندس ممدوح رسلان، ومتابعة جودة المياه بشكل دوري حتي يضمن وصول كوب مياه نظيف وذات جودة عالية.

مياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب مياه الشرب بأسيوط مياه الشرب بالوادي الجديد خطة العام المالي 20 21

الأكثر قراءة

حريق هائل بمخزن إشغالات في الهرم (فيديو)

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

الرئيس السيسي يؤكد الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

«الصحة»: زيادة أسرة الرعاية.. ووفيات كورونا متماشية مع النسب العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل