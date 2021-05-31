166 مليون لخطة الإحلال والتجديد بـ«مياه أسيوط والوادي الجديد»

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد المنفذة ضمن خطة العام المالى 2020 ــــ2021 م، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المخصص لها والذي قدر بحوالي 166 مليون جنيه.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة، في بيان اليوم للشركة القابضة الأم، أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والإرتوازي والنقالي خلال العام المالى القادم 2021-2022 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها، بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتى تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات القائمة أطول فترة ممكنة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن أهم مقترحات الخطة المالية للعام المالي 2021-2022 م سيتم تخصيصها لأعمال إحلال وتجديد (5) محطات صرف صحي ، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد التي بدأت في (3) محطات رفع صرف صحي أخرى، بالإضافة إلى استكمال أعمال الإحلال والتجديد بعدد (2) محطة مياه مرشحة كبري ، بجانب أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لشبكات مياه الشرب وخطوط الطرد بعدد من المحطات.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الخطة تشكل أعمال التوريدات للمعدات الثقيلة للصرف الصحي من حفار على عجل، والمدمج ، والنافوري، والكباش، سيارات شفط الرواسب لزوم استمرار أعمال التطهير خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن معه زيادة الاستهلاك.

وتواصل كافة شركات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعداداتها لاستقبال فصل الصيف، لتوفير المياه لكافة المواطنين، وفقا لتعليمات رئيس الشركة المهندس ممدوح رسلان، ومتابعة جودة المياه بشكل دوري حتي يضمن وصول كوب مياه نظيف وذات جودة عالية.