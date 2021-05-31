«خرشيات»..أستاذ بجامعة أسيوط يبتكر تطبيقا لتسهيل حسابات كليتي العلوم والزراعة

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة حريصة على دعم وتشجيع كافة المشروعات الابتكارية، التي من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي فى كافة المجالات مما يسهم فى تسهيل أسلوب الحياة وتطويره بوجه عام، مشيرا إلى أن التطبيقات والمشروعات المبتكرة والغير نمطية التي تفيد العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتسهل على الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس فى إجراء أبحاثهم وتعزيز إنتاجهم البحثي تعد من أهم الابتكارات التي تسعى إدارة الجامعة على تطويرها ودعمها.

- استراتيجية لدعم و تشجيع الابتكار والإبداع

وفى هذا الشأن كشف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحظى بكوكبة من النابغين والمتميزين خاصة فى مجال التطبيقات التكنولوجية المستحدثة التي تواكب التطورات العالمية وترسخ لإستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تشجيع الابتكار والإبداع والمساهمة بشكل فاعل فى دعم التنمية العلمية.

- أستاذ يبتكر تطبيقا لإجراء حسابات الحمض النووي

من جهته أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتميز الدكتور محمد أحمد الخرشى، الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة بالجامعة فى ابتكار تطبيق " خرشيات " وهو تطبيق موبايل مجاني يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والمخصص لإجراء حسابات الحمض النووي و التفريد الكهربي وحسابات البادئ وذلك تيسيرا على طلاب وباحثي كليتي الزراعة والعلوم وكافة المهتمين والباحثين فى مجال الحمض النووي والبيولوجي.

- تفاصيل التطبيق

وحول تفاصيل التطبيق فقد أوضح الدكتور محمد الخرشى ان هذا البرنامج يتميز بسهولة الاستخدام وهو الأمر الذى تم اختباره من قبل العديد من المهتمين بمجال البيولوجيا الجزيئية، حيث يتم اختبار جميع الحسابات والأدوات التى يحتويها البرنامج لتجنب حدوث أخطاء البرمجة الشائعة حيث يقدم البرنامج مجموعة من البروتوكولات التى تغطى مجالات البيولوجيا الجزيئية ومنها عزل المادة الوراثية ، تركيز المادة الوراثية ، التفريد الكهربى ، تحضير البادئ، درجة حرارة البادئ ، تفاعل البلمرة المتسلسل ، المولارية ، تحضير المحاليل ، لافتاً أن هذا البرنامج يعمل بدون الاتصال بشبكة الانترنت.