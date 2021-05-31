كواليس تصوير غالية بنعلي لفيديو كليب «تتر فيلم مصري» (صور)

طرحت المطربة التونسية غالية بنعلي منذ عدة أيام فيديو كليب لأحدث أعمالها الغنائية "تتر فيلم مصري" عبر قناتها علي اليوتيوب وحقق ردود أفعال إيجابية، وتأتي هذة الأغنية ضمن ألبوم "فيلم مصري" الذي ستقوم بطرحه الفترة المقبلة وجميع أغاني الألبوم باللهجة المصرية وتحكي فيه تجربتها وتعلقها بمصر منذ طفولتها حتى الآن.

كواليس تجهيزات غالية بنعلي للفيديو كليب

وكشفت غالية عبر حسابها على فيس بوك كيفية تصوير أغنية "تتر فيلم مصري" حيث قامت ببناء ماكيت يضم بوسترات للسينما المصرية ليتماشى مع فكرة الفيديو كليب، حيث كتبت غالية "صنعته من ورق وقماش وخشب وبلور في البداية كنت أريد بناء مسرح أو قاعة سينما كردة فعل واحتجاج لما صنعته الكورونا بقاعات السينما التي باتت مغلقة منذ أكثر من سنة كنت أحاول ان أتذكر كل تفاصيل مسارح زمان وأنا أبنيها".

كواليس بناء غالية بنعلي للماكيت

‏‎وأضافت "عندما انتهيت من العمل وضعت الآيباد مكان الشاشة واخترت فيلم مصري قديم وأطفأت الأنوار وجلست مستمتعة أشاهد فيلم أخذني إلى "زمن الفن الجميل" ثم أخذني إلى لمّتنا العائلية في جنوب تونس مع أمي وإخوتي وإبنة عمتي راضية وأبي الله يرحمه وجدتي زبيدة الله يرحمها عندها فقط أحسست بأهمية بناء هذا المسرح لتصوير فيلم مصري الذي أتحدث فيه عن زمن مضى حتى أفهم حاضري".

ماكيت للسينما استخدمته غالية فيي تصوير الفييو كليب

‏‎وأكدت غالية "قاعات السينما شاهدة على تاريخ البلدان فتحتضن حيطانها حكايات لا تعد من ما تعرضه الأفلام وما يسكن كل فرد من رواد السينما وتسجل الحيطان ذلك الإحساس عندما يتفاعل كل فرد مع الحزن والفرح والموسيقى والرقص والمشاهد المضحكة ووجوه الممثلين التي ارتبطت بكل الشخصيات التي تشكل المجتمعات".

تتر فيلم مصري

‏‎وأنهت حديثها قائلة "الحكايات الرائعة تكمن في ذاكرتنا وذاكرة الأماكن وحتى في الحجر لذلك يصبح الحفاظ على هذه الأماكن قضيتنا.. فهي الوطن الحقيقي وحتما سنعود اليها دائما وبعد هذه المعلومة، واذا شاهدت فيديو "تتر فيلم مصري" ربما ترى تفاصيلا جديدة ووجها آخر للحقيقة".