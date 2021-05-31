الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انكماش اقتصاد الدنمارك خلال الربع الأول من العام

اقتصاد الدنمارك
اقتصاد الدنمارك

أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الدنماركي اليوم الاثنين انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول بسبب تراجع  إنفاق الأسر.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.3%، بعد تراجعه بنسبة 0.8% خلال الربع الرابع.
وأظهرت البيانات انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 4.9% في ظل انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 17.9%، كما تراجع الانفاق الحكومي خلال نفس الربع بنسبة 2.2%.

من ناحية أخرى، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.6% والصادرات بنسبة 6.1% خلال الربع الأول. 

وعلى أساس سنوي، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة1.3% خلال الربع الأول.


وأظهر تقرير أخر للمكتب، أن معدل البطالة ارتفع خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.6% خلال الشهر الماضي بعدما بلغ 4.5% في مارس الماضي.

وفي سياق متصل، تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في انكماش اقتصاد الدنمارك حيث أن تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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