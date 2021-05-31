«التعاون الخليجي» يبحث آلية العمل للمشاركة في «اكسبو دبي 2020»

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، في مقرها بالرياض، ورشة عمل لمنتسبي قطاع الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لشرح آلية العمل والتشغيل في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض «إكسبو دبي 2020»، بمشاركة المفوض العام لجناح إكسبو 2020 دبي، خالد آل الشيخ.

وجرى خلال الورشة، شرح طريقة العمل في الجناح والواجبات الوظيفية لمشغلي الجناح، وكذلك دليل السياسات والإجراءات المتبعة في الجناح.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي يقيمها فريق التشغيل لمنتسبي الأمانة العامة والقطاعات والمكاتب والهيئات الداخلية والخارجية التابعة.

وفي سياقٍ متصل، عقدت لجنة البترول والغاز بدول مجلس التعاون الاجتماع الثاني، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح إعداد ورش عمل تدريبية ضمن الملتقى الإعلامي البترولي الرابع بمعرض اكسبو دبي 2020، وتم اتخاذ عدد من التوصيات والموضوعات الفنية لتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الطاقة.

كما تم مناقشة تقرير اجتماعات مجموعة العمل المختصة بالإعداد والتنسيق لملتقى الإعلام البترولي الرابع، والمواضيع المتعلقة بالاستراتيجية البترولية المشتركة لدول المجلس، وكذلك تم مناقشة خطة الطوارئ البترولية.

وفي آوائل مايو الجاري، وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون في مجال إقامة الفعاليات والبرامج المشتركة خلال فترة إقامة معرض إكسبو دبي، ضمن فعاليات وأنشطة جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتطلع "إكسبو 2020 دبي" لقيادة الإلهام والابتكار والتعاون في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، الذي سيمثل تجمعًا عالميًا يحتضن أكثر من 200 جهة ودولة لإلهام التحرك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها في الوقت الحالي، وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة جناحها الخاص.