الإثنين 31 مايو 2021
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منوعات

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر أبريل 2021 وسبب تأخيره

أرشيفية
أرشيفية

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر أبريل 2021 في ظل انتهاء شهر مايو ولم يتم الحصول على رواتبهم حتى الآن، فقد شهدت الفترة الماضية تأخر في صرف المعاشات الخاصة بالشهور الماضية، وذلك لعدد من الأسباب.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر إبريل 2021 

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 31-5-2021، موعد صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر أبريل 2021 ، على العلم أنها لم تعلن او يصدر بيان رسمي واضح بشأن ميعاد الصرف حتى الان حيث أنها تأخرت في ميعاد صرف الرواتب المقرر صرفها ويبدو انها ليست المره الاولي في تأخير صرف الرواتب لمعاشات نقابة المعلمين.

معاشات نقابة المعلمين شهر أبريل 2021 

وتقدر القيمة المالية لدفعة المعاشات تقدر تكلفتها بـ 135 مليون جنيه، خاصة أن الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى زيادة شهرية كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، وتعد أزمة مستمرة تواجهها نقابة المعلمين من حين لآخر، خاصة بعدم قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة المعاشات المستحقة للصرف كل 3 أشهر، نظرا لضعف الموارد الممول الأساسي لصندوق المعاشات.

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سبب تأخر صرف معاشات نقابة المعلمين دفعة شهر إبريل 

ويرجع سبب آخر ايضا الي سبب تأخر صرف المعاشات إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وهناك ضعف في الموارد الخاصة بصندوق المعاشات نتيجة لتوقف عددا منها لتأثرها بجائحة كورونا، حيث يبلغ عدد المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و859 معلم، بخلاف الورثة البالغ عددهم حوالى 200 ألف مستحق، ويتم استقطاع قيمة اشتراك المعلمين من رواتبهم في النقابة فقط 4 جنيهات، حيث يتم تحصيل الاشتراكات من 800 ألف عضو مازالوا على رأس العمل، بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه فقط، كل ثلاثة أشهر، والمعروف ان الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد زيادة شهريا بمعدلات كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.

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