خبير بريطاني: نرصد بداية موجة تفش ثالثة لكورونا

قال خبير بريطاني اليوم الاثنين، إنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور رافي جوبتا، العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، إن بريطانيا تشهد " بداية " لموجة تفش ثالثة للفيروس بسبب السلالة الهندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن لدى سؤال جوبتا في برنامج راديو 4 توداي بهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" حول ما إذا كانت بريطانيا تشهد بالفعل موجة إصابات جديدة أجاب قائلا:"نعم، هناك نمو متسارع في عدد حالات الاصابة الجديدة، وما لا يقل عن ثلاثة أرباعها مصابة

بالسلالة الهندية".



وأضاف" بالطبع عدد الحالات منخفض نسبيا في هذا الوقت، جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة".



وأوضح" من المرجح أن تستغرق هذه الموجة وقتا أطول في الظهور بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلقنا".

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.