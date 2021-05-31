الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أوبريت».. معرض فني لـ«جيهان السعودي» في جاليري «كليج»

جيهان سعودي
جيهان سعودي

يفتتح جاليري "كليج" بالشيخ زايد حي الدبلوماسين، يوم الخميس المقبل، معرض باسم «اوبريت» للفنانة التشكيلية جيهان سعودي.

وعن الأعمال: «اخذت خطوط جيهان سعودي في الانفراد بشكلها النهائي الذي يحدد شخصيه اعمالها والذي يظهر من أول نظره للعمل أنها ابجديتها الخاصه بها وعاملها الذي طالما يعيش داخلها وشخوصها الذين طالما يأرقون هدوءها بعزفهم الصاخب وألوانهم وملابسهم وألعابهم وتمرضهم وخروجهم عن النص وبقع الألوان التي ترى فيها شخصيات القصة والدراما، لتمنحها كل هذه الشخصيات الخيالية العايشة لوجدناها ومشاعرها ومضات نور لحظية لتخرجها عن الواقع خروج آمن مستقر مبهج ليبعد في روحها البهجة والجمال الذي يظهر في أعمالها من طاقه إيجابيه ولحوارها مع الشخوص في العمل الفني تقضي أوقاتا ممتعة لتجد نفسها جزء منه وتدوين ذكريات ربما طفولية والعابها الصغيرة والحوار بينها وبين المسطح التصويري القائم علي الفوضوية والطفولية والتلقائية ليعرفو اوبريت ليظهر العلاقة التكاملية والتواقيع بين الفن والموسيقي وسكب الألوان وتحديد الخطوط ليتر هذا النديم اثر قد تراه من اول وهلة في أعمال جيهان سعودى وسرد انطباعات وقصص ومقطوعات موسيقيه لابجديه جديده ولمسات اكثر نضوحا وهذا بعد ان تركت نفسها تسمع حديث مشاعرها المبهجة وقادها هذا الانصات الي اتجاها الحالي الذي اخذ من سماته ملامح معروفه ومعالجات فنيه خاصه بها واتباع مسار تكويني مميز  وحالة وجدانة مبهجة».

‎«جيهان  سعودى»، حاصلة على بكالوريوس التربية – جامعة حلوان دراسة حرة بكلية الفنون الجميلة الزمالك قسم تصوير زيتى 2001- 2002، عضو نقابة الفنانين  التشكيلين بدار الأوبرا.

‎خبرات سابقه، مدرسه تربيه فنيه بالمدرسه الامريكيه لغات، صاحبه مركز تعليمي لتعليم الفن التشكيلي والخزف والاعمال اليدويه تعليم واداره من 2014 الي 2016،  تدريس رسم وتصميم واسس تصميم تاريخ الفن  وفن الخزف.

 لها العديد من المعارض/ منها الشخصية والجماعية، مثل: المعرض الشخصى 2002 ( مشاهد ريفية ) آتيليه القاهره، معرض شخصى 2009 ( فرشاة تمطر مصريات ) آتيليه القاهره، معرض شخصى 2010 ( ميراث ثقيل ) ساقية الصاوى، معرض شخصى 2014(انها ايزيس)القاعه المستديره بالنقابه بدار الاوبرا، معرض شخصي٢٠١٩(مكعب سكر)بقاعه قرطبه، ومنحة تفرغ وأبداع وزارة الثقافة 2009، ومعرض شخصي 2019( الحفله) بقاعه ارت كورنر الزمالك.

والجماعية، صالون الآتيليه القاهره الدورة 55 و57 و 58، المعرض  العام  دار الاوبرا 34 لعام 2008، وجوه من مصر بقاعه بورتريه  2007، صالون الاتيليه الدوره 55و57و58 عام2007، صالون الاتيليه الدولى بالاسكندريه 2008، وصالون ابيص واسود بمركز الاسكندريه للابداع 2009 وغيرها.

كليج
كليج
كليج
كليج
كليج
كليج
كليج
كليج
معرض فني جديد أوبريت معرض جديد الفنانة جيهان سعودي معارض فنون تشكيلية معارض فنية

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