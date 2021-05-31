بتر يد فلاح جذبته ماكينة درس أرز بالدقهلية

أصيب فلاح بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ببتر فى يده اليسرى حيث جذبته ماكينة درس أرز ـثناء العمل عليها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول السيد عبد اللطيف عبده محمد ٥٥ عاما فلاح ومقيم برمبال القديمة التابعة للمركز "ادعاء حادث ماكينة زراعية" أدت إلى تهتك باليد اليسرى وبالكشف الطبى الظاهرى عليه تبين وجود بتر بساعد اليد اليسرى وجروح متهتكة بالعضد الأيسر وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء العلاج اللازم وتم تحويل المصاب الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة والعرض على أخصائى جراحة الأوعية الدموية.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وسؤال المصاب قرر أنه أثناء تشغيله ماكينة زراعية "دراسة" امسكت بيده اليسرى وأحدثت إصابته ولا يتهم احد بالتسبب فى ذلك وأن الاصابة قضاء وقدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز منية النصر وأخطرت النيابة العامة.

وكان حريق هائل شب في حظيرتين للمواشي بعزبة منشية عزت، مركز السنبلاوين في الدقهلية، ما تسبب في احتراق سقف الحظيرتين وكمية من التبن المشون «علف الماشية»، وكذا نفوق 5 أغنام و4 ماعز، ولم ينجم عنة ثمة إصابات وبسؤال مالكي الحظيرتين رجحا سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية بالحظيرة الأولى.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بعزبة منشية عزت دائرة المركز، وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق شب بحظيرة ماشية على مساحة قيراط ونصف تقريبا، مشيدة بالطوب الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية ملحقه بمنزل المدعوا الهادي أمين خضر يوسف 65 سنة، فلاحا، وامتداد النيران إلى حظيرة مجاوره ملك شقيقة المدعو حسين أمين خضر يوسف، 55 سنة، فلاح على مساحة قيراط - تقريبا.