للحفاظ على المياه.. ندوة توعية لطلاب المنيا حول ثقافة الترشيد

عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى، ندوة توعية مائية تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"، لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية من أبناء العاملين والمهندسين وأبناء محافظة المنيا، للتأكيد على ترشيد استهلاك المياه فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا وحتمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.



وأكدت الندوة على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الندرة والترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية.



واستعرض المحاضر الدكتور محمد يوسف، مدير إدارة التحرير الصحفي بالإعلام المائي بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي خلال الندوة، اليوم الإثنين، توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.



كذلك تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة 4 محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.



كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال توعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها.