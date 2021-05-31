وفد من نواب «تنسيقية الأحزاب» يبحثون مشاكل المدارس الكاثوليكية

التقى وفد من أعضاء مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، لمناقشة بعض المشاكل التي تواجهها المدارس الكاثوليكية وطرح حلول لها والاتفاق علي مناقشة تلك المشاكل من خلال نواب التنسيقية في لجنة التعليم.

وقام نواب تنسيقية الأحزاب بجولة في مدرسة القديس يوسف وقاعة التاريخ والتي تحمل تاريخ وإنجازات المدرسة لأكثر من مائة عام.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب عماد خليل، رشا فايز، أميرة العادلي، عضوتا لجنة التعليم والبحث العلمي، وكان في استقبالهم أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية سميحة راغب، مديرة مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، والممثل القانوني لمدارس الرهبانية، والأب يوسف أسعد، أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، وصبحي شفيق خليل برسوم، مدير مدرسة العائلة المقدسة وممثل عن مديرين المدارس بالأمانة العامة الكاثوليكية، والمستشار مراد ماهر، مستشار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن عدد المدارس الكاثوليكية في مصر 173 مدرسة تقدم خدماتها منذ أكثر من 150 عاما.

وفد نواب التنسيقية يلتقي مع أمانة للمدارس الكاثوليكية

وفد نواب التنسيقية يلتقي مع أمانة للمدارس الكاثوليكية

وفد نواب التنسيقية يلتقي مع أمانة للمدارس الكاثوليكية