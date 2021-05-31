«تنسيقية شباب الأحزاب» تهنئ «عمارة وعزمي» بعضوية اللجنة العامة للشيوخ

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضويها محمد عمارة ومحمد عزمي، عضوا مجلس الشيوخ، لاختيارهما لعضوية اللجنة العامة للمجلس، استكمالاً لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وضمت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، رئيس المجلس ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية بالإضافة إلى 5 أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أنها كانت وما زالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

جدير بالذكر أن النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد عزمي ممثلها عن حزب الحركة الوطنية.