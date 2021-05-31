برواتب تصل لـ 6 آلاف جنيه.. 2750 فرصة عمل في 12 محافظة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، والأقصر ، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مايو 2021 في النشرة السابقة وعددها 1300 فرصة عمل.

الوظائف المتاحة

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 20 مشرف خدمات براتب 2500 جنيه، و 200 عامل خدمات نظافة ،و 5 أمين مخازن براتب 3500 جنيه .

وتابع الوزير قائلا، إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 50 فنى لحام ، و50 فنى دوكو سيارات ، و30 فنى خراطة ، و30 فنى تشطيبات ، و30 فنى برادة .

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية ، تمثلت في 400 ضابط أمن ، و10 مشرف أمن ، و16 مراقب جودة، وعامل جودة ، و143 عامل سنجر اورليه واوفر ومكواة ، و25 عامل إنتاج ، و5 عمال تعبئة ، وعامل تحميل ، و4 كهربائي تركيبات .

وفي الدقهلية يوجد 10 بائع ، و2 محاسبين ، و5 فرد أمن ، و3 سائقي كلارك ، و25 عامل عادي، و5 أخصائي إئتمان ، و5 منسقين ، و2 عامل غلاية .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: 100 أخصائي خدمات مالية ، و25 منسقة ميدانية ، و50 وكيل تأميني ، و50 مندوب تسويق ، و10 مشرفي مجموعة براتب 4500 جنيه ، و5 مندوبي مبيعات براتب 6000 جنيه ، وعامل ماكينة خياطة ، و4 عامل عادي ، ومحاسب ، وفرد أمن ، وعامل تقطيع رخام ، وعامل جلاية .

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ 5 عمال ، و6 مندوب مبيعات ، و2 عاملة نظافة براتب 1850 جنيه .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : 6 أخصائي براتب 2500 جنيه ، ودكتور إكلينيكي وباثولوجي ، و20 مندوب تسويق ، و20 سكرتيرة ، و5 مندوبي سحب عينات منزلي، و20 أخصائي تمويل، و6 عمال.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنوفية مجموعة من فرص العمل شملت: 10 منسقين ميدانيين، و15 محاسبا ، و200 عامل أوفر ، و200 عامل أوليه ، و200 عامل سنجر ، و20 مشرف إنتاج ، و20 مشرف جودة ، و50 عامل تعبئة ، و10 أفراد أمن ، و10 مشرفي أمن ، و2 فنى صيانة ، و5 مندوبي تحصيل، و4 عمال لمحطة تموين سيارات ، وعاملة لبيع مستلزمات خياطة ، و4 عجان وفران وخراط وطاولجي لمخبر .

وفي المنيا يوجد 530 فرصة عمل متاحة، منها : 50 عامل دواجن ، و 12 مدرس لغة إنجليزية حتى سن 30 سنة ، و30 عامل إنتاج ، و10 عاملات نظافة ، و100 مراقب جودة ، و300 عامل حياكة ، و10 فنى صيانة ، و 10 منسقين ميدانيين ، وسائق عادي ، وسائق كلارك ، و2 عامل تعبئة ، و4 مندوبي تسويق.

أما السويس فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 5 فني درفلة ، و 5 فنى حصيرة ، و4 فنى فرن ، و4 مساعدين فني فرن ، 4 مساعدين فني حصيرة من حملة المؤهلات المتوسطة .

كما تم توفير فرص عمل شملت، 8 عامل ستيورت بفندق، ومدير حجز، ومساعد مدير حجز، ودادة أطفال، ومربية بمحافظات شمال سيناء والأقصر.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف

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