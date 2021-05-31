الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس العسكرية الرياضية تستمر في استقبال راغبي الالتحاق بها

المدارس العسكرية
المدارس العسكرية الرياضية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير مناخ رياضي يؤهل لخلق كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصري في جميع المحافل الدولية الكبرى، تستمر المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة في استقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم  18/07/2021 بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.

ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021.

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