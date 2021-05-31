المدارس العسكرية الرياضية تستمر في استقبال راغبي الالتحاق بها

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير مناخ رياضي يؤهل لخلق كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصري في جميع المحافل الدولية الكبرى، تستمر المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة في استقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم 18/07/2021 بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.

ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021.