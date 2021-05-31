رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي حظيت على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور في الاستعلام عن درجات أبنائهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( 2020 _ 2021) لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على درجات طلاب الشهادة الابتدائية إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021

حرصا على راحة الطلاب وأولياء أمورهم خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله الحصول على درجات الطلاب في المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات فيها لطلاب الصف السادس الابتدائي وذلك في إطار الخطة الرقمية التي تتبناها الحكومة حاليا لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين خاصة في الوباء العالمي الذي اجتاح العالم والمعرفة باسم " فيروس كورونا" والذي يقضي على الخلايا المناعية في الجسم تماما مما يتسبب في الوفاة الفورية وحصد أرواح ملايين المواطنين بمختلف دول العالم.



خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسي

يمكن حاليا الاستعلام الإلكتروني عن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمواطنين من بينها نتائج الطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على زر الإستعلام عن النتائج

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول _ الثاني)

تحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته

كتابة الإدارة التعليمية والمدرسة المقيد بها الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ستظهر درجات الطالب كاملة

اقرأ أيضاً

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية إلكترونيا

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي رسميا

يمكن الاستعلام عن رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 لمعرفة درجات الطلاب ولكن لم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة عبر موقع بوابة نتائج طلاب التعليم الأساسي والتي خصصتها الوزارة للطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية المقيدين بجميع مدارس الجمهورية وذلك تخفيفا عن أعباء أولياء الأمور في الحصول على درجات أبنائهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي ( 2020 _ 2021).