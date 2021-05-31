«الوثيقة».. عقد تعديل اتفاق فيلم «القاتل» بين يوسف شاهين ويوسف إدريس

"الوثيقة" اليوم، الاثنين هي عقد تعديل اتفاق ما بين المخرج المصري الكبير يوسف شاهين ممثلا لشركة أفلام مصر العالمية وما بين الكاتب الكبير يوسف إدريس ممثلا عن نفسه، حيث قد اتفق الطرفان في يوم 30\ 11\ 1980 على تقديم فيلم سينمائي على أن يكون الاسم المبدئي أو المؤقت للفيلم هو "القاتل"، كما اتفقوا على المبلغ المالي وعلى كيفية وضع اسم يوسف إدريس على "أفيش" الفيلم كما هو موضح بنص العقد الذي حصلت عليه من أرشيف الكاتب الصحفي "محسن عبد العزيز" وقد سبق نشره للمرة الأولى في ملحق جريدة الأهرام "الجمعة" بتاريخ 4 مايو 2018، والأن إلى نص العقد المبرم بين يوسف شاهين ويوسف إدريس حول فيلم "القاتل" الذي لم يظهر للنور لسوء حظنا كمشاهدين:

تعديل اتفاق

تكملة للعقد المبرم بين الأستاذ يوسف شاهين ممثل شركة أفلام مصر العالمية والدكتور/ يوسف إدریس بتاریخ 30\ 11\ 1980 بخصوص فيلم "القاتل" (اسم مؤقت).

اتفق الطرفان على أن يكتب في عناوين الفيلم وإعلاناته: فكرة يوسف إدریس- رؤية سينمائية وإخراج يوسف شاهين بحيث يكتب اسم يوسف ادریس بخط بارز في العناويين ولوحات الدعاية بحجم اسم أبطال الفيلم، على أن يتم تعديل المبلغ المدفوع للدكتور/ يوسف إدريس عن هذا العقد إلى 3۰۰۰ (ثلاثة آلاف جنيه) حيث قد تم الاتفاق على أن تشتري شركة أفلام مصر العالمية قصة (عرش اللذة) وهي رواية سينمائية كاملة للدكتور\ يوسف إدريس والذي يحرر عقدها في نفس هذا التاريخ بمبلغ (ستة الأف جنيه مصرى لا غير).

الطرف الأول الطرف الثاني

يوسف شاهين

تحریرا فی: 8\ 6\ 1981م.

يذكر أنه قد سبق التعاون على الكتابة بين يوسف إدريس ويوسف شاهين في فيلم «حدوتة مصرية»، فقد وضع إدريس القصة القائمة على فكرة «المحكمة» التي جاءت في الفيلم داخل قلب «يحيى» والصراع بين الطفل والرجل، واستغرقت الكتابة بينهما ستة أشهر، موزَّعةً على جلسة كل أسبوع لمدة أربع أو خمس ساعات في منزل يوسف شاهين في حضور الفنان نور الشريف والمخرج علاء كريم، مساعد «شاهين» آنذاك.

شاهين وإدريس كانا يحكيان أدق تفاصيل حياتهما دون أي تحفظات، لتكون مادة للفيلم، وبعد انتهاء الجلسة يقوم كريم بتفريغ الجلسات من الحوار المسجل على الشرائط الصوتية، لكن بعد أن انتهى شاهين من كتابة سيناريو الفيلم، وقدم نسخة لإدريس رفض الأخير أن تكون التفاصيل التي حكاها موجودة ضمن الأحداث، وهدد برفع دعوى قضائية حال وجودها.